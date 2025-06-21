Вондроушова о выходе в финал в Берлине: «Когда я увидела сетку, то подумала: «Ладно, попробую выиграть один матч»

Маркета Вондроушова прокомментировала выход в финал в Берлине.

По ходу турнира чемпионка «Уимблдона »-2023, опустившаяся на 164-ю строчку рейтинга после операции на плече, обыграла №12 в мире Диану Шнайдер , №6 Мэдисон Киз и №1 Арину Соболенко .

«Я очень долго не играла и сейчас просто радуюсь, что я снова здорова и могу играть.

Когда я увидела сетку, то подумала: «Ладно, попробую выиграть один матч». Но в итоге все пошло вот так».