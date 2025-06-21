Вондроушова о выходе в финал в Берлине: «Когда я увидела сетку, то подумала: «Ладно, попробую выиграть один матч»
Маркета Вондроушова прокомментировала выход в финал в Берлине.
По ходу турнира чемпионка «Уимблдона»-2023, опустившаяся на 164-ю строчку рейтинга после операции на плече, обыграла №12 в мире Диану Шнайдер, №6 Мэдисон Киз и №1 Арину Соболенко.
«Я очень долго не играла и сейчас просто радуюсь, что я снова здорова и могу играть.
Когда я увидела сетку, то подумала: «Ладно, попробую выиграть один матч». Но в итоге все пошло вот так».
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: wtatennis.com
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