Алькарас об игре на траве: «Наслаждение и страдание – всего понемногу»
Карлос Алькарас рассказал, что испытывает в матчах на траве.
Испанец выиграл два последних «Уимблдона». На этой неделе он вышел в полуфинал в Лондоне и сыграет с Роберто Баутиста-Агутом.
«Наслаждение и страдание – всего понемногу. Мы не очень много играем на этом покрытии, поэтому нужно учиться в каждом матче.
Все игроки разные, у всех свой стиль – особенно на траве. Так что нужно учиться, познавать себя – что тебе подходит, а что не подходит. Этим мы и занимаемся. Мы растем, познаем себя. Учиться важнее всего, даже если статистика вроде бы на твоей стороне».
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: atptour.com
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