Алькарас об игре на траве: «Наслаждение и страдание – всего понемногу»

Карлос Алькарас рассказал, что испытывает в матчах на траве.

Испанец выиграл два последних «Уимблдона». На этой неделе он вышел в полуфинал в Лондоне и сыграет с Роберто Баутиста-Агутом.

«Наслаждение и страдание – всего понемногу. Мы не очень много играем на этом покрытии, поэтому нужно учиться в каждом матче.

Все игроки разные, у всех свой стиль – особенно на траве. Так что нужно учиться, познавать себя – что тебе подходит, а что не подходит. Этим мы и занимаемся. Мы растем, познаем себя. Учиться важнее всего, даже если статистика вроде бы на твоей стороне».