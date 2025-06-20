Алькарас после выхода песни Синнера и Андреа Бочелли: «Мне нравится петь когда я один, в душе... Но я пока не готов записать песню»

Карлос Алькарас отреагировал на то, что Янник Синнер поучаствовал в записи песни.

Напомним, сегодня первая ракетка мира вместе с Андреа Бочелли выпустили песню «Polvere e Gloria» («Пыль и слава»). Синнер в ней не поет, а произносит несколько фраз.

«С кем бы я хотел спеть? Думаю, я пока не готов записать песню. Давайте подождем несколько лет (смеется).

Мне нравится петь когда я один, в душе... В зависимости от настроения я пою то одно, то другое: реггетон, поп» - сказал Алькарас на пресс-конференции после выхода в полуфинал в Лондоне.