Зверев после выхода в 1/2 финала в Галле: «Во время матча меня стошнило, а через 15 минут все снова стало нормально. Не знаю, что это было»

Александр Зверев рассказал, что его стошнило во время четвертьфинала в Галле.

Он покинул корт в первом сете матча против Флавио Коболли при счете 1:0, 40:40. В итоге немец победил – 6:4, 7:6(6).

«Перед матчем все было хорошо, а потом мне внезапно стало очень-очень плохо, я почувствовал себя больным. Меня стошнило, а через 15 минут все снова стало нормально. Так что я не знаю, что это было. Если честно, со мной такого никогда раньше не случалось. Надеюсь, в ближайшие пару часов, когда спадет адреналин, все будет в порядке. А так матч получился довольно хорошим».