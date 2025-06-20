Зверев после выхода в 1/2 финала в Галле: «Во время матча меня стошнило, а через 15 минут все снова стало нормально. Не знаю, что это было»
Александр Зверев рассказал, что его стошнило во время четвертьфинала в Галле.
Он покинул корт в первом сете матча против Флавио Коболли при счете 1:0, 40:40. В итоге немец победил – 6:4, 7:6(6).
«Перед матчем все было хорошо, а потом мне внезапно стало очень-очень плохо, я почувствовал себя больным. Меня стошнило, а через 15 минут все снова стало нормально. Так что я не знаю, что это было. Если честно, со мной такого никогда раньше не случалось. Надеюсь, в ближайшие пару часов, когда спадет адреналин, все будет в порядке. А так матч получился довольно хорошим».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт ATP
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