Зверев перед матчем с Медведевым в полуфинале в Галле: «Он один из самых сложных соперников»

Александр Зверев прокомментировал предстоящий полуфинал против Даниила Медведеа.

Они впервые сыграют на траве на турнире в Галле.

На уровне ATP Медведев ведет 12:7, в полуфиналах – 4:0. Последние четыре встречи также выиграл россиянин.

– Последний раз вы играли с Даниилом 18 месяцев назад, у него впечатляющая статистика.

– Мне кажется, с этим парнем я играл чаще всего. Я с нетерпением жду встречи, за последние 18 месяцев произошло много всего.

Он определенно один из самых сложных соперников в карьере. Матч должен быть отличным, с нетерпением жду встречи с ним, – сказал Зверев в интервью на корте.