Зверев перед матчем с Медведевым в полуфинале в Галле: «Он один из самых сложных соперников»
Александр Зверев прокомментировал предстоящий полуфинал против Даниила Медведеа.
Они впервые сыграют на траве на турнире в Галле.
На уровне ATP Медведев ведет 12:7, в полуфиналах – 4:0. Последние четыре встречи также выиграл россиянин.
– Последний раз вы играли с Даниилом 18 месяцев назад, у него впечатляющая статистика.
– Мне кажется, с этим парнем я играл чаще всего. Я с нетерпением жду встречи, за последние 18 месяцев произошло много всего.
Он определенно один из самых сложных соперников в карьере. Матч должен быть отличным, с нетерпением жду встречи с ним, – сказал Зверев в интервью на корте.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости