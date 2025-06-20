Вышла песня Синнера и Андреа Бочелли, сам Янник в ней не поет

Янник Синнер и Андреа Бочелли выпустили совместную песню.

Сегодня вышла совместная работа итальянцев под названием «Polvere e Gloria» («Пыль и слава»). Сам Янник не поет в песне, лишь произносит несколько фраз.

«Я очень рад и горд быть частью этого проекта с Андреа, который на протяжении 30 лет был уникальным и выдающимся голосом, символом нашей страны для всего мира.

Я и представить себе не мог, что услышу свой голос в одной из его песен. Это очень трогательно», – прокомментировал Янник.

Саму песню можно послушать здесь .