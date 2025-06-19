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Маррей о работе аналитиком: «Можно просто бросаться фразами»

Энди Маррей рассказал, почему не хочет работать аналитиком.

«Я не просыпаюсь с мыслью, что мне обязательно нужно что-то твитнуть сегодня или как-то сохранить актуальность. Поэтому мне гораздо интереснее идея тренерства, ведь я действительно могу помочь человеку.

А вот работа экспертом может даже навредить. Допустим, я пойду работать на «Уимблдон». Там сразу начинают спрашивать про британцев, например, Джека Дрэйпера. Я помню, как бывшие британские теннисисты высказывались обо мне и о том, что мне стоит делать. Ты уважаешь этих людей и прислушиваешься к ним, но это не всегда совпадает с тем, что говорит твой тренер. Аналитики могут ошибаться. Они не всегда правы, и когда ты молод, это может сбивать с толку.

Так что мне ближе тренерство, потому что работа экспертом, по сути, довольно простая –можно просто бросаться фразами. Людям нравится, если высказывание немного спорное, но при этом ты ничем не рискуешь», – прокомментировал Маррей в интервью GQ.

Источник: gq-magazine.co.uk
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