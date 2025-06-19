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Маррей о работе с Джоковичем: «Не уверен, что мне понравилось»

Энди Маррей прокомментировал период работы с Новаком Джоковичем.

Трехкратный чемпион турниров «Большого шлема» стал тренером серба в ноябре прошлого года. В мае их сотрудничество завершилось.

«Мы поговорили по телефону, и он спросил, не хочу ли я стать его тренером. Я не ожидал такого предложения. Это была довольно уникальная возможность. Мне очень нравилось проводить время дома, но я решил попробовать – вдруг мне понравится. Не уверен, что понравилось».

Источник: tntsports.co.uk
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