Маррей о работе с Джоковичем: «Не уверен, что мне понравилось»

Энди Маррей прокомментировал период работы с Новаком Джоковичем.

Трехкратный чемпион турниров «Большого шлема» стал тренером серба в ноябре прошлого года. В мае их сотрудничество завершилось .

«Мы поговорили по телефону, и он спросил, не хочу ли я стать его тренером. Я не ожидал такого предложения. Это была довольно уникальная возможность. Мне очень нравилось проводить время дома, но я решил попробовать – вдруг мне понравится. Не уверен, что понравилось».