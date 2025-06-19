Синнер выпустит песню с Андреа Бочелли
Янник Синнер и Андреа Бочелли выпустят совместную песню.
Синнер и Бочелли выложили видео, в котором сообщили, что песня называется «Polvere e Gloria» («Пыль и слава» с итальянского – Спортс’‘) и выйдет завтра, 20 июня. В видео показаны детские фотографии Синнера, и он говорит: «В нашей жизни будет много первых раз, и все, что нужно – это быть собой».
Пока неизвестно, будет ли Синнер петь.
Бочелли – один из самых популярных оперных певцов в мире. Он выступал на церемонии открытия Евро-2020.
Опубликовано: Алёна Майорова
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