Синнер выпустит песню с Андреа Бочелли

Янник Синнер и Андреа Бочелли выпустят совместную песню.

Синнер и Бочелли выложили видео, в котором сообщили, что песня называется «Polvere e Gloria» («Пыль и слава» с итальянского – Спортс’‘) и выйдет завтра, 20 июня. В видео показаны детские фотографии Синнера, и он говорит: «В нашей жизни будет много первых раз, и все, что нужно – это быть собой».

Пока неизвестно, будет ли Синнер петь.

Бочелли – один из самых популярных оперных певцов в мире. Он выступал на церемонии открытия Евро-2020.