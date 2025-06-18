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Александр Зверев: «Сейчас все удивляются, когда я выигрываю матч, но я все еще третья ракетка мира»

Александр Зверев прокомментировал критику в свой адрес в этом сезоне.

На прошлой неделе немец в финале Штутгарта уступил Тэйлору Фрицу со счетом 3:6, 6:7(0).

«Я знаю, сейчас все невероятно удивляются, когда я выигрываю матч. Но я по-прежнему третья ракетка мира. Я третий в чемпионской гонке, несмотря на то, что, по мнению большинства, у меня очень плохой год.

Конечно, Янник и Карлос заслуженно идут впереди, но я следующий за ними. Теперь моя задача – сокращать отставание и постараться их догнать».

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: puntodebreak.com
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