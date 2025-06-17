40% оскорбительных комментариев в адрес теннисисток в соцсетях написали ставочники

WTA и ITF впервые опубликовали результаты борьбы с угрозами в интернете.

Сервис Threat Matrix в течение прошлого сезона отслеживал оскорбления и угрозы в адрес игроков и членов их семей, в том числе с помощью нейросети. С января по декабрь 2024-го они проанализировали 1,6 миллиона постов и комментариев, из которых 8000 признали оскорбительными или угрожающими. Они поступили с 4200 аккаунтов, о 15 из них сообщили в правоохранительные органы. Также отмечается, что 23% всех оскорблений и угроз пришлось на 97 аккаунтов.

В отчете сообщается, что подобные комментарии получили 458 теннисисток, причем 26% из них пришлось на пять игроков. 40% оскорблений в комментариях и постах написали ставочники, в личных сообщениях доля выросла до 77%.