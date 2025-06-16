  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Кафельников о Медведеве: «У человека поменялись приоритеты. Думаю, его звездные дни прошли»
2

Кафельников о Медведеве: «У человека поменялись приоритеты. Думаю, его звездные дни прошли»

Евгений Кафельников не видит перспектив у Даниила Медведева.

«Я вижу так, что у человека поменялись приоритеты. Мне видится, что теннис сейчас у него не в приоритете, поэтому я никак не могу комментировать его результаты. Результат, который он показал, говорит сам за себя.

Считаю ли я, что приоритет у него сейчас сместился в сторону семьи, детей? Наверняка, да. По моему убеждению, теннис у него не на первом месте, это сто процентов. Это вы у него должны спросить. Рождение второй дочери [повлияло] или что-то еще. Вы спрашиваете, как я вижу, я говорю, что вижу так, что теннис у него сейчас в жизни не приоритет номер один. Все, точка.

Думаю, звездные дни Даниила прошли. Он может добиться результата, только если радикально все изменит. Мое мнение таково – он сможет вернуться на былые позиции, только если что-то изменит. А если он ничего не изменит, то никуда не вернется. Это зависит от него, захочет он или нет. Если не захочет, ничего не будет», – цитирует Кафельникова «Чемпионат».

«Возможно, я лучший в своем поколении». Медведев раскрыл внутренний мир

Наш мужской теннис на спаде – после золотой эпохи. Чем она запомнилась?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Чемпионат»
logoДаниил Медведев
logoATP
logoЕвгений Кафельников
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Чилич попал в основную сетку «Уимблдона»
5сегодня, 19:24
Ноттингем (WTA). Блинкова победила Рахимову, Путинцева, Таусон, Ястремская вышли во 2-й круг, Саснович выбыла
11сегодня, 19:00
Лондон (ATP). Руне, Меньшик вышли во 2-й круг, Тиафу, Монфис выбыли
6сегодня, 18:32
Медведев о том, что в Галле отель находится рядом с кортами: «Боюсь, как бы не расслабиться слишком сильно, не заснуть и не пропустить матч»
1сегодня, 18:30
Зашифровали Медведева, Рыбакину и Соболенко: угадаете, где кто?
сегодня, 18:00Тесты и игры
Дементьева о сравнениях Андреевой и Шараповой: «У Марии был очень агрессивный теннис, а Мирра больше играет головой»
19сегодня, 17:50
Берлин (WTA). Бадоса, Наварро, Жабер вышли во 2-й круг, Мирра Андреева выбыла
199сегодня, 17:30
Галле (ATP). Медведев, Бублик, Циципас вышли во 2-й круг, Кецманович выбыл
24сегодня, 16:57
Мирра Андреева четвертый раз в карьере проиграла сет с баранкой
62сегодня, 16:30
Нисикори снялся с «Уимблдона»
8сегодня, 16:09
Ко всем новостям
Последние новости
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
123 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1130 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
124 января, 20:23