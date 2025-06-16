Кафельников о Медведеве: «У человека поменялись приоритеты. Думаю, его звездные дни прошли»

Евгений Кафельников не видит перспектив у Даниила Медведева.

«Я вижу так, что у человека поменялись приоритеты. Мне видится, что теннис сейчас у него не в приоритете, поэтому я никак не могу комментировать его результаты. Результат, который он показал, говорит сам за себя.

Считаю ли я, что приоритет у него сейчас сместился в сторону семьи, детей? Наверняка, да. По моему убеждению, теннис у него не на первом месте, это сто процентов. Это вы у него должны спросить. Рождение второй дочери [повлияло] или что-то еще. Вы спрашиваете, как я вижу, я говорю, что вижу так, что теннис у него сейчас в жизни не приоритет номер один. Все, точка.

Думаю, звездные дни Даниила прошли. Он может добиться результата, только если радикально все изменит. Мое мнение таково – он сможет вернуться на былые позиции, только если что-то изменит. А если он ничего не изменит, то никуда не вернется. Это зависит от него, захочет он или нет. Если не захочет, ничего не будет», – цитирует Кафельникова «Чемпионат».

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