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Джокович о первой поездке в США: «Отец взял на нее у ростовщиков $5000. Потом были и погони на машинах, и многое другое»

Новак Джокович рассказал, что его отец брал в долг у ростовщиков ради турниров.

«Когда мне было 15 с половиной или 16 лет, я первый раз поехал в США. Я должен был сыграть крупнейшие турниры среди своей возрастной категории, 16-18, во Флориде – Orange Bowl, Prince Cup.

Мы никогда до этого не были в США, мы из Сербии, у которой там не лучшая репутация, виза, проблемы... Я пропустил много турниров по юниорам, потому что не было денег. Мы просто не могли ездить. Когда отец не мог себе позволить поездку, то клуб мог немного помочь, редко – федерация. Денег особо не было. Думаю, тогда на перелет, проживание и все остальное надо было около пяти тысяч долларов. Нам нужна была эта сумма просто чтобы мы смогли там прожить какое-то время.

Тогда было практически невозможно найти где-то такую сумму. [Отец] рассказывал эту историю, не хочу его сейчас цитировать... Но он пошел к тем самым ростовщикам, преступникам, которые тогда были единственными, кто мог одолжить деньги под честное слово, но под бешеные проценты.

Он пошел к ним за деньгами, объяснил, сколько нужно и зачем. Они спросили его, срочно ли, и он ответил, что да, потому что нам надо уезжать, потому что начинаются турниры. Тогда они ему сказали: «Хорошо, процент… 15–20%, но раз срочно, то будет 30%». А что он мог сделать? Он стиснул зубы, пожал руку и сказал: «Ладно, будь что будет, найду способ отдать».

Это были очень тяжелые времена. Там много историй, которые нельзя рассказывать публично… Погони на машинах и еще многое другое, пока он пытался понять, как решить проблемы. В конце концов ему удалось все вернуть, но это были по-настоящему тяжелые ситуации. И к тому же, я сам в свое время не знал об этой истерии, потому что он скрыл ее от меня».

Опубликовано: Алёна Майорова
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