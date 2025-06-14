Зверев впервые за 8 лет вышел в травяной финал
Александр Зверев прошел в финал турнира в Штутгарте.
Немец на двух тай-брейках обыграл Бена Шелтона (7:6, 7:6). По ходу матча Зверев не реализовал шесть брейк-пойнтов.
Для Зверева это 39-й финал в карьере, третий на траве и первый за последние восемь лет. В последний раз он выходил в финал травяного турнира в 2017 году в Галле, где в двух сетах уступил Роджеру Федереру.
В финале Зверев сыграет против Тэйлора Фрица.
Опубликовала: Лера Ли
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