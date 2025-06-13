Надаль о соперничестве Синнера и Алькараса: «Теннис в надежных руках»
Рафаэль Надаль высказался о противостоянии Карлоса Алькараса и Янника Синнера.
14-кратный чемпион «Ролан Гаррос» оценил новое поколение теннисистов.
«Теннис – это нечто большее, чем один конкретный игрок. Чемпионы турниров «Большого шлема» будут всегда, и каждый найдет свой путь. Появляются новые звезды – и вот они перед нами.
Есть два игрока, которые сейчас явно выделяются на фоне остальных. Они уже доказали, что являются великими чемпионами, и идут своим путем. Такова реальность – теннис в надежных руках», – прокомментировал Надаль на благотворительном мероприятии The Battle of Stars на Мальорке.
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Опубликовала: Лера Ли
Источник: tennisuptodate.com
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