Надаль о соперничестве Синнера и Алькараса: «Теннис в надежных руках»

Рафаэль Надаль высказался о противостоянии Карлоса Алькараса и Янника Синнера.

14-кратный чемпион «Ролан Гаррос » оценил новое поколение теннисистов.

«Теннис – это нечто большее, чем один конкретный игрок. Чемпионы турниров «Большого шлема» будут всегда, и каждый найдет свой путь. Появляются новые звезды – и вот они перед нами.

Есть два игрока, которые сейчас явно выделяются на фоне остальных. Они уже доказали, что являются великими чемпионами, и идут своим путем. Такова реальность – теннис в надежных руках», – прокомментировал Надаль на благотворительном мероприятии The Battle of Stars на Мальорке.

Алькарас взял пятый «Шлем» в том же возрасте, что Надаль. День в день