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Синнеру вручили торт в честь 370 дней лидерства в рейтинге

Янника Синнера поздравили с 370 днями в статусе первой ракетки мира.

Итальянец получил торт на турнире в Галле в честь того, что остается первой ракеткой мира уже более года.

Синнер возглавил рейтинг ATP 10 июня 2024 года после «Ролан Гаррос». С тех пор он удерживает лидерство уже 53 недели. За это время он выиграл шесть титулов, включая US Open-2024 и Australian Open-2025, а также отбыл трехмесячную допинг-дисквалификацию.

Теннис – лучший спорт. Алькарас и Синнер это доказали

Опубликовала: Лера Ли
Источник: инстаграм турнире в Галле
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