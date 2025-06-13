Синнеру вручили торт в честь 370 дней лидерства в рейтинге
Янника Синнера поздравили с 370 днями в статусе первой ракетки мира.
Итальянец получил торт на турнире в Галле в честь того, что остается первой ракеткой мира уже более года.
Синнер возглавил рейтинг ATP 10 июня 2024 года после «Ролан Гаррос». С тех пор он удерживает лидерство уже 53 недели. За это время он выиграл шесть титулов, включая US Open-2024 и Australian Open-2025, а также отбыл трехмесячную допинг-дисквалификацию.
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Опубликовала: Лера Ли
Источник: инстаграм турнире в Галле
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