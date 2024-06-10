Рейтинг ATP. Синнер стал №1, Алькарас – №2, Циципас выпал из топ-10, Хачанов – из топ-20, Котов обновил личный рекорд
По итогам «Ролан Гаррос» полуфиналист Янник Синнер впервые возглавил рейтинг ATP.
Он 29-й игрок, ставший первой ракеткой мира, с момента введения рейтинга в 1973 году. Впервые №1 стал итальянец.
Алекс де Минаур вернулся в топ-10, Стефанос Циципас оттуда выпал. Карен Хачанов выпал из топ-20.
Павел Котов обновил личный рекорд, став 51-м.
Корентен Муте поднялся на 23 строчки, став 56-м.
Положение на 10 июня 2024
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (2)
|Янник Синнер (Италия)
|9525
|2 (3)
|Карлос Алькарас (Испания)
|8580
|3 (1)
|Новак Джокович (Сербия)
|8360
|4 (4)
|Александр Зверев (Германия)
|6885
|5 (5)
|Даниил Медведев (Россия)
|6485
|6 (6)
|Андрей Рублев (Россия)
|4710
|7 (7)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|4025
|8 (8)
|Хуберт Хуркач (Польша)
|3995
|9 (11)
|Алекс де Минаур (Австралия)
|3845
|10 (10)
|Григор Димитров (Болгария)
|3775
|11 (9)
|Стефанос Циципас (Греция)
|3740
|18 (21)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|2075
|22 (18)
|Карен Хачанов (Россия)
|1780
|43 (42)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|1097
|51 (56)
|Павел Котов (Россия)
|944
|56 (79)
|Корентен Муте (Франция)
|875
|70 (84)
|Брэндон Накашима (США)
|750
|71 (58)
|Тиаго Сейбот Уайлд (Бразилия)
|750
|76 (86)
|Тиаго Монтейро (Бразилия)
|715
|77 (95)
|Самит Нагал (Индия)
|713
|78 (90)
|Александр Мюллер (Франция)
|710
|81 (104)
|Зизу Бергс (Бельгия)
|688
|86 (101)
|Максимилиан Мартерер (Германия)
|679
|88 (73)
|Борна Чорич (Хорватия)
|664
|92 (82)
|Аслан Карацев (Россия)
|645
|97 (75)
|Энди Маррей (Великобритания)
|623
|98 (132)
|Ллойд Харрис (ЮАР)
|619
Если учесть 22 недели, когда рейтинг был «заморожен», но, фактически, Новак это время был первым - выходит круглое число в 450 недель.
И это не считая дисквалификаций, депортаций, отмены и неначисления очков за Уимблдон, от которых Джокович пострадал в первую очередь.
Факт.