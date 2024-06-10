Рейтинг ATP. Синнер стал №1, Алькарас – №2, Циципас выпал из топ-10, Хачанов – из топ-20, Котов обновил личный рекорд

По итогам «Ролан Гаррос» полуфиналист Янник Синнер впервые возглавил рейтинг ATP.

Он 29-й игрок, ставший первой ракеткой мира, с момента введения рейтинга в 1973 году. Впервые №1 стал итальянец.

Алекс де Минаур вернулся в топ-10, Стефанос Циципас оттуда выпал. Карен Хачанов выпал из топ-20.

Павел Котов обновил личный рекорд, став 51-м.

Корентен Муте поднялся на 23 строчки, став 56-м.

PIF ATP Rankings

Положение на 10 июня 2024