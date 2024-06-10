Рейтинг ATP. Синнер стал №1, Алькарас – №2, Циципас выпал из топ-10, Хачанов – из топ-20, Котов обновил личный рекорд

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По итогам «Ролан Гаррос» полуфиналист Янник Синнер впервые возглавил рейтинг ATP.

Он 29-й игрок, ставший первой ракеткой мира, с момента введения рейтинга в 1973 году. Впервые №1 стал итальянец.

Алекс де Минаур вернулся в топ-10, Стефанос Циципас оттуда выпал. Карен Хачанов выпал из топ-20.

Павел Котов обновил личный рекорд, став 51-м.

Корентен Муте поднялся на 23 строчки, став 56-м.

PIF ATP Rankings

Положение на 10 июня 2024

Место Теннисист (страна) Очки
1 (2) Янник Синнер (Италия) 9525
2 (3) Карлос Алькарас (Испания) 8580
3 (1) Новак Джокович (Сербия) 8360
4 (4) Александр Зверев (Германия) 6885
5 (5) Даниил Медведев (Россия) 6485
6 (6) Андрей Рублев (Россия) 4710
7 (7) Каспер Рууд (Норвегия) 4025
8 (8) Хуберт Хуркач (Польша) 3995
9 (11) Алекс де Минаур (Австралия) 3845
10 (10) Григор Димитров (Болгария) 3775
11 (9) Стефанос Циципас (Греция) 3740
18 (21) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 2075
22 (18) Карен Хачанов (Россия) 1780
43 (42) Роман Сафиуллин (Россия) 1097
51 (56) Павел Котов (Россия) 944
56 (79) Корентен Муте (Франция) 875
70 (84) Брэндон Накашима (США) 750
71 (58) Тиаго Сейбот Уайлд (Бразилия) 750
76 (86) Тиаго Монтейро (Бразилия) 715
77 (95) Самит Нагал (Индия) 713
78 (90) Александр Мюллер (Франция) 710
81 (104) Зизу Бергс (Бельгия) 688
86 (101) Максимилиан Мартерер (Германия) 679
88 (73) Борна Чорич (Хорватия) 664
92 (82) Аслан Карацев (Россия) 645
97 (75) Энди Маррей (Великобритания) 623
98 (132) Ллойд Харрис (ЮАР) 619

 

10 комментариев
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Отлично ✊теперь Алькарас и Синнер могут встречаться тока в финале
+7
-2
+5
Ответ VaD
Поразительно, что у Алькараса в 21 год уже больше "Шлемов", чем у всего поколения 90-ых.
Ничего поразительно в этом нет. Поколение 90-х играли с пиковыми биг-3 и Марреем, а Алькарас нет.
+7
-3
+4
428 недель на первой строчке - невероятный результат у Джокера.
Если учесть 22 недели, когда рейтинг был «заморожен», но, фактически, Новак это время был первым - выходит круглое число в 450 недель.
И это не считая дисквалификаций, депортаций, отмены и неначисления очков за Уимблдон, от которых Джокович пострадал в первую очередь.
+6
-4
+2
Поразительно, что у Алькараса в 21 год уже больше "Шлемов", чем у всего поколения 90-ых.
+7
-7
0
Алькарас и Синнер зарубятся за первую строчку по итогам года!
+1
-1
0
А Род Лейвер никогда не был №1. Наивысший рейтинг №3.
Факт.
+1
-1
0
947 недель суммарно провели Биг 3 на первой строчке. 2 февраля 2004-9 июня 2024. Без малого двадцать с половиной лет. Теоретически и Джокович и РАФА ещё могут туда вернуться, но на самом деле скорее всего уже нет. Какая же красивая и сказочная была эпоха. Сейчас кстати очень интересно, возьмёт ли Алькарас Австралию? И если да то как скоро? Или как Борг будет? Там он почему-то выглядит уязвимым. Хотя конечно какие его годы)
0
0
0
Ответ VaD
Поразительно, что у Алькараса в 21 год уже больше "Шлемов", чем у всего поколения 90-ых.
Ну, биг3 всё же не вечны
0
0
0
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