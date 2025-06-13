Зверев вышел в третий полуфинал сезона – его минимум за 4 года
Зверев вышел в полуфинал турнира в Штутгарте.
Зверев вышел в полуфинал турнира в Штутгарте.
В четвертьфинале Александр Зверев в двух сетах обыграл Брэндона Накашиму (7:5, 6:4).
Немецкий №1 вышел в третий полуфинал на 13 проведенных в 2025-м личных турнирах.
Год назад на этой стадии сезона у Зверева было пять личных полуфиналов, включая 1/2 Australian Open и финал «Ролан Гаррос». Последний раз он к июню сыграл только в трех полуфиналах в 2021-м.
Далее Зверев встретится с победителем пары Шелтон – Лехечка.
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