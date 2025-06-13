Александрова четвертый год подряд вышла в полуфинал в Хертогенбоше

Екатерина Александрова вышла в полуфинал в Хертогенбоше четвертый год подряд.

Россиянка победила Веронику Кудерметову – 5:7, 6:4, 6:2.

Александрова доходит минимум до полуфинала в Хертогенбоше начиная с 2022 года, ее баланс на этой стадии – 2:1. В 2022-м и 2023-м она становилась чемпионкой этого турнира.

В целом для россиянки это пятый полуфинал в сезоне, последние три она проиграла.

В мачте за выход в финал Александрова встретится с Элизой Мертенс или Юэ Юань.