Александрова четвертый год подряд вышла в полуфинал в Хертогенбоше
Екатерина Александрова вышла в полуфинал в Хертогенбоше четвертый год подряд.
Россиянка победила Веронику Кудерметову – 5:7, 6:4, 6:2.
Александрова доходит минимум до полуфинала в Хертогенбоше начиная с 2022 года, ее баланс на этой стадии – 2:1. В 2022-м и 2023-м она становилась чемпионкой этого турнира.
В целом для россиянки это пятый полуфинал в сезоне, последние три она проиграла.
В мачте за выход в финал Александрова встретится с Элизой Мертенс или Юэ Юань.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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