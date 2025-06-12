Мухова о том, что перешла на одноручный бэкхенд из-за травмы левого запястья: «Я люблю теннис и не хочу пропускать турниры»

Каролина Мухова высказалась о переходе на одноручный бэкхенд из-за травмы.

На этой неделе она дошла до второго круга в Queen’s Club, где уступила Татьяне Мария.

«По-моему, отсутствие матчей скорее мне навредило. Но я решила, что на траве соперницам будет неудобно справляться с резаными ударами и что это хорошее оружие на этом покрытии. Поэтому решила перейти на одноручный бэкхенд и набраться опыта. Возможно, даже удастся одержать пару побед. Я люблю теннис и не хочу пропускать турниры из-за левого запястья. Стараюсь понять, где и как выступать, как выстраивать тактику с этим ограничением. Это вызов, но я пытаюсь найти правильный подход.

Травмы Крейчиковой и Вондроушовой? Да, у нас всегда кто-то борется с какими-то болячками, так что мы много общаемся. Они относятся к этому так же, как я: что есть, то есть. Случается травма – стараешься восстановиться. Это больно, но таков спорт. Теннис – жестокая штука, такое случается. Кому-то везет меньше, кому-то больше».