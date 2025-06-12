Хуркач снялся с турнира в Хертогенбоше, Лаял впервые вышел в четвертьфинал ATP
Хуберт Хуркач снялся с соревнований из-за травмы спины.
Поляк не сыграл во втором круге турнира ATP 250 в Хертогенбоше. В прошлом году он входил в топ-8 мирового рейтинга, но за год опустился ниже 30-й строчки.
Хуркач должен был встретиться с эстонцем Марком Лаялом. 22-летний Лаял вышел в четвертьфинал турнира ATP впервые в карьере. В 1/4 финала эстонец сыграет с победителем матча Алексей Попырин – Зизу Бергс.
Опубликовала: Лера Ли
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