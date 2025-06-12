Хуркач снялся с турнира в Хертогенбоше, Лаял впервые вышел в четвертьфинал ATP

Хуберт Хуркач снялся с соревнований из-за травмы спины.

Поляк не сыграл во втором круге турнира ATP 250 в Хертогенбоше . В прошлом году он входил в топ-8 мирового рейтинга, но за год опустился ниже 30-й строчки.

Хуркач должен был встретиться с эстонцем Марком Лаялом . 22-летний Лаял вышел в четвертьфинал турнира ATP впервые в карьере. В 1/4 финала эстонец сыграет с победителем матча Алексей Попырин – Зизу Бергс.