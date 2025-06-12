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Чемпион «Челленджера» в Бирмингеме Виртанен повредил связки в Хертогенбоше и пропустит не меньше месяца

101-я ракетка мира Отто Виртанен травмировал колено в матче в Хертогенбоше.

В концовке второго сета Виртанен подвернул ногу и упал, однако смог завершить встречу (7:6, 7:5). Позже Виртанен сообщил, что получил повреждение медиальной коллатеральной связки колена и не сможет продолжить выступление на турнире в Хертогенбоше. Восстановление от такой травмы обычно занимает не меньше месяца.

На прошлой неделе финн одержал победу на «Челленджере» в Бирмингеме. Сегодня Виртанен должен был сыграть во втором круге с 38-й ракеткой мира португальцем Нуну Боржесом.

Опубликовала: Лера Ли
Источник: инстаграм Виртанена
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