Чемпион «Челленджера» в Бирмингеме Виртанен повредил связки в Хертогенбоше и пропустит не меньше месяца

101-я ракетка мира Отто Виртанен травмировал колено в матче в Хертогенбоше.

В концовке второго сета Виртанен подвернул ногу и упал, однако смог завершить встречу (7:6, 7:5). Позже Виртанен сообщил, что получил повреждение медиальной коллатеральной связки колена и не сможет продолжить выступление на турнире в Хертогенбоше . Восстановление от такой травмы обычно занимает не меньше месяца.

На прошлой неделе финн одержал победу на «Челленджере» в Бирмингеме. Сегодня Виртанен должен был сыграть во втором круге с 38-й ракеткой мира португальцем Нуну Боржесом.