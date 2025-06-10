  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Радукану после выхода во 2-й круг в Лондоне: «Я все еще пытаюсь найти свой ритм на траве»
0

Радукану после выхода во 2-й круг в Лондоне: «Я все еще пытаюсь найти свой ритм на траве»

Эмма Радукану рассказала, как ощущает себя на траве.

Британка вышла во второй круг турнира в Queen’s Club, обыграв Кристину Букшу – 6:1, 6:2.

«Я должна сказать, что сегодня я была полностью сосредоточена, так что очень довольна результатом.

В начале было немного нервно, конечно. Я впервые играю на кортах в Queen’s (турнир проводится впервые с 1973 года – Спортс’‘). Поддержка была удивительной.

Я бы сказала, что я все еще пытаюсь найти свой ритм на этом покрытии. Есть некоторые удары, в которых мне кажется, что я до сих пор немного опаздываю, так что я над этим работаю.

Я знала, что сегодня будет очень сложный матч – ранее в этом сезоне я уже проиграла Кристине, поэтому старалась сражаться, чтобы такого больше не случилось.

Я просто хочу остаться в Queen’s подольше и сыграть как можно больше матчей».

Она также прокомментировала открытие корта имени Энди Маррея, на котором прошла ее встреча.

«То, чего Энди достиг за карьеру, удивительно. Он всех нас вдохновляет. Я смотрела, как вчера он открывал корт – это было грандиозно.

А для нас, девушек, замечательно наконец-то сыграть турнир на этих кортах после того, как мы смотрели мужские трансляции», – заявила Радукану в интервью на корте.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoЭнди Маррей
logoWTA
logocinch Championships
logoЭмма Радукану
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Бублик о том, что вернулся в топ-50 после смены ракетки: «Это показывает, насколько теннис сложный и непредсказуемый спорт»
6 минут назад
Лондон (WTA). Анисимова играет с Картал, Захарова встретится с Киз, Наварро вышла в 1/4 финала, Мухова выбыла
1225 минут назадLive
Хертогенбош (WTA). 2-й круг. Кудерметова сыграет с Миннен, Александрова победила Блинкову, Пера выбыла
4сегодня, 14:00
Гауфф сходила на ток-шоу Джимми Фэллона
сегодня, 13:55Фото
Хертогенбош (ATP). 2-й круг. Хачанов играет с Макдональдом, Томпсон выбыл
1сегодня, 13:30Live
Штутгарт (ATP). Фриц играет с Алисом, Лехечка встретится со Штруффом, Шелтон, Фучович вышли в 1/4 финала
1сегодня, 13:15Live
Хертогенбош (ATP). Хуркач, Опелка, Эванс, Бергс, Макдональд, Томпсон, Харри, Маннарино вышли во 2-й круг, Дьере выбыл
5сегодня, 12:55
Тарпищев о перспективах россиян на «Уимблдоне»: «В одиночке мало кто имеет шансы на крупный успех»
4сегодня, 12:32
Медведев о турнире в Хертогенбоше: «Были хорошие результаты, но титул пока не брал. Очень хочу это исправить»
6сегодня, 11:28
Хертогенбош (WTA). Александрова, Андрееску, Блинкова, В. Кудерметова, Саккари вышли во 2-й круг, Коллинс, Потапова, Самсонова выбыли
29сегодня, 11:10
Ко всем новостям
Последние новости
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
123 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1130 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
124 января, 20:23