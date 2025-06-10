Радукану после выхода во 2-й круг в Лондоне: «Я все еще пытаюсь найти свой ритм на траве»

Эмма Радукану рассказала, как ощущает себя на траве.

Британка вышла во второй круг турнира в Queen’s Club, обыграв Кристину Букшу – 6:1, 6:2.

«Я должна сказать, что сегодня я была полностью сосредоточена, так что очень довольна результатом.

В начале было немного нервно, конечно. Я впервые играю на кортах в Queen’s (турнир проводится впервые с 1973 года – Спортс’‘). Поддержка была удивительной.

Я бы сказала, что я все еще пытаюсь найти свой ритм на этом покрытии. Есть некоторые удары, в которых мне кажется, что я до сих пор немного опаздываю, так что я над этим работаю.

Я знала, что сегодня будет очень сложный матч – ранее в этом сезоне я уже проиграла Кристине, поэтому старалась сражаться, чтобы такого больше не случилось.

Я просто хочу остаться в Queen’s подольше и сыграть как можно больше матчей».

Она также прокомментировала открытие корта имени Энди Маррея, на котором прошла ее встреча.

«То, чего Энди достиг за карьеру, удивительно. Он всех нас вдохновляет. Я смотрела, как вчера он открывал корт – это было грандиозно.

А для нас, девушек, замечательно наконец-то сыграть турнир на этих кортах после того, как мы смотрели мужские трансляции», – заявила Радукану в интервью на корте.