Ракетку Надаля с финала «Ролан Гаррос»-2017 продали за рекордные $157,3 тысяч

Ракетку Рафаэля Надаля продали на аукционе Prestige Memorabilia за $157,3 тысяч.

Испанец играл этой ракеткой в финале «Ролан Гаррос»-2017, где победил Стэна Вавринку (6:2, 6:3, 6:1) и взял десятый титул этого турнира.

Это самая дорогая ракетка, проданная на аукционе. Предыдущий рекорд также принадлежал ракетке Надаля – в 2023-м году за $139,7 была продана ракетка, которой он играл в финале Australian Open-2022 с Даниилом Медведевым (2:6, 6:7(5), 6:4, 6:4, 7:5).