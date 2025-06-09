Синнер о том, что в финале РГ проиграл 6-й матч длиннее 4 часов: «Не стал бы сравнивать этот матч с другими»

Янник Синнер прокомментировал то, что проиграл все матчи длиннее 4 часов.

После поражения в финале «Ролан Гаррос» против Карлоса Алькараса (6:4, 7:6(4), 4:6, 6:7(3), 6:7(2-10), упустил три матчбола), его статистика в матчах продолжительнее четырех часов составляет 0:6 .

«Я бы не стал сравнивать этот матч с другими. Физически я чувствовал себя нормально. Конечно, устал – но Карлос тоже устал. Матч был тяжелым и физически, и ментально. Что тут поделаешь? Теперь, зная результат, уже ничего не изменишь.

Я все равно рад, что принял в этом участие. Матч прошел на высочайшем уровне. Такое случается – мы уже видели подобное раньше с другими игроками. Сегодня это произошло со мной. Теперь надо как-то выбросить это из головы, взять из этого что-то хорошее и двигаться дальше. По-другому никак», – сказал Синнер на пресс-конференции после финала «Ролан Гаррос».

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