Хертогенбош (WTA). Самсонова играет с Бранстин, Александрова, Андрееску, Блинкова, В. Кудерметова, Ламенс вышли во 2-й круг, Коллинс, Потапова выбыли
Екатерина Александрова обыграла Мариам Болквадзе в первом круге в Хертогенбоше.
В понедельник Вероника Кудерметова победила сестру Полину.
Сетка здесь.
Libema Open
Хертогенбош, Нидерланды
9 – 15 июня 2025
WTA 250
Призовой фонд – 275 094 долларов
Открытые корты, трава
Первый круг
Опубликовал: Павел Ниткин
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