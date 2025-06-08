Алькарас в финале «Ролан Гаррос» против Синнера впервые ушел с 0:2 по сетам

Карлос Алькарас впервые в карьере отыгрался со счета 0:2 по сетам.

Испанец в финале «Ролан Гаррос» за 5 часов 29 минут победил первую ракетку мира Янника Синнера – 4:6, 6:7(4), 6:4, 7:6(3), 7:6(10-2).

В четвертом сете Алькарас отыграл три матчбола на своей подаче при счете 3:5.

До этого матча его баланс после поражения в первых двух сетах в пятисетовом формате был 0:8.