Синнер – четвертый теннисист, выигравший 30 сетов подряд на «Больших шлемах»

Янник Синнер выиграл 30 сетов подряд на турнирах «Большого шлема».

Он взял у Карлоса Алькараса первую партию в финале «Ролан Гаррос» – 6:4. Последний раз итальянец уступил сет в четвертом круге Australian Open Хольгеру Руне.

В Открытой эре больше сетов подряд, чем Синнер, на «Больших шлемах» выиграли только Роджер Федерер (36), Рафаэль Надаль и Джон Макинрой (по 35).