Паолини и Эррани стали чемпионками парного «Ролан Гаррос»

Жасмин Паолини и Сара Эррани выиграли парный «Ролан Гаррос».

В финале они победили Александру Крунич и Анну Данилину – 6:4, 2:6, 6:1.

Чемпионки Олимпиады-2024 выиграли восьмой совместный титул и первый – на турнире «Большого шлема». Для Эррани это 35-й парный титул в карьере, шестой – на «Шлемах». Для Паолини титул «Ролан Гаррос» стал первым парным титулом «Большого шлема», и девятым парным вообще.

В прошлом году Эррани и Паолини проиграли на этом турнире в финале Коко Гауфф и Катерине Синяковой (6:7(5), 3:6).

За победу они заработали 590 тысяч евро.