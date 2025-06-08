Сегодня день рождения Алены Остапенко

Сегодня, 8 июня, исполняется лет 28 лет Алене Остапенко.

Латвийка – чемпионка девяти турниров основного тура в одиночке. В 2017-м Остапенко выиграла «Ролан Гаррос». На «Уимблдоне» она доходила до полуфинала (в 2018-м), на Australian Open и US Open – до четвертьфинала (в 2023-м).

В этом сезоне она выиграла WTA 500 в Штутгарте, в финале победив первую ракетку мира Арину Соболенко (6:4, 6:1).

В паре латвийка взяла 11 титулов за карьеру, включая титул US Open-2024, который она выиграла вместе с Людмилой Киченок.

Сейчас Остапенко 21-я ракетка мира, ее наивысшая позиция в одиночном рейтинге – пятая строчка. В паре ее лучший результат – четвертая позиция (текущий рейтинг).