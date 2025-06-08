Арина Соболенко: «У меня уже забронирован билет на Миконос. Мне нужно пару дней, чтобы забыть об этом безумии. Текила, мармеладные мишки»

Арина Соболенко рассказала, как будет справляться с поражением на «Ролан Гаррос».

В финале она проиграла Коко Гауфф – 7:6(5), 2:6, 4:6.

«У меня уже забронирован билет на Миконос – и алкоголь, сладкое... Мне просто нужно пару дней, чтобы полностью забыть об этом безумном мире и этой безумной... Если бы я могла ругаться, я бы сейчас выругалась – в общем, о безумии, которое сегодня случилось.

Мне кажется, все понимают. Я сейчас стараюсь быть вежливой, но нет другого слова, которое могло бы описать то, что произошло сегодня на корте.

Так что да – текила, мармеладные мишки, не знаю... Поплаваю, побуду пару дней туристкой», – с улыбкой сказала Соболенко на пресс-конференции.

Коко Гауфф! Влезла в голову Соболенко, развалила ее игру и взяла «Ролан Гаррос»

Приятно, что Гауфф обыграла Соболенко в финале «Ролан Гаррос»