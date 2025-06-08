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Лондон (WTA). Чжэн, Киз, Наварро и Рыбакина начнут со второго круга, Шнайдер сыграет с Фрех

Прошла жеребьевка турнира WTA 500, который начнется 9 июня.

Циньвэнь Чжэн (1), Мэдисон Киз (2), Эмма Наварро (3) и Елена Рыбакина (4) начнут со второго круга.

Диана Шнайдер (5) сыграет с Магдаленой Фрех.

Беатрис Хаддад Майя встретится с Петрой Квитовой, Дарья Касаткина – с Сонай Картал (WC).

Полностью сетка здесь.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
logoЕлена Рыбакина
logoДиана Шнайдер
logoМэдисон Киз
logoЦиньвэнь Чжэн
logoЭмма Наварро
logoДарья Касаткина
logoПетра Квитова
logoБеатрис Хаддад Майя
logoСонай Картал
logoМагдалена Фрех
logocinch Championships
logoWTA
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