Лондон (WTA). Чжэн, Киз, Наварро и Рыбакина начнут со второго круга, Шнайдер сыграет с Фрех
Прошла жеребьевка турнира WTA 500, который начнется 9 июня.
Циньвэнь Чжэн (1), Мэдисон Киз (2), Эмма Наварро (3) и Елена Рыбакина (4) начнут со второго круга.
Диана Шнайдер (5) сыграет с Магдаленой Фрех.
Беатрис Хаддад Майя встретится с Петрой Квитовой, Дарья Касаткина – с Сонай Картал (WC).
Полностью сетка здесь.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости