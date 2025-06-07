Соболенко о поражении в финале РГ: «Отлично играть две недели, а потом в таких ужасных условиях показать такой ужасный теннис – это очень обидно»

Арина Соболенко выступила с речью финалистки на «Ролан Гаррос».

В матче против Коко Гауфф Соболенко допустила 70 невынужденных ошибок и проиграла 7:6(5), 2:6, 4:6.

Перед речью Соболенко заплакала, трибуны поддержали ее аплодисментами.

«Честно, ребята, это очень обидно. Особенно после таких трудных двух недель. Отлично играть, а потом в таких ужасных условиях показать в финале такой ужасный теннис – это очень обидно. Но ничего.

В любом случае поздравляю Коко. В таких сложных условиях ты играла лучше меня. Молодец, ты отлично провела две недели. Поздравляю со вторым «Шлемом». Ты боец. Трудяга. Поздравляю тебя и твою команду».