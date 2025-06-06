Гауфф о причинах доминирования Соболенко: «Их много, но ее мощные удары, подача и боевой настрой – три основные»

Коко Гауфф поделилась ожиданиями от финала «Ролан Гаррос» против Арины Соболенко.

Счет в личных встречах 5:5, на грунте – 1:1. Месяц назад Соболенко обыграла американку в финале в Мадриде.

– Это ваш второй финал «Ролан Гаррос». Вы помните, как в первый раз справлялись с волнением из-за важности события? Чему вы научились тогда и сможете применить сейчас?

– В первом финале я очень нервничала и, наверное, проиграла матч еще до его начала.

Само собой, сейчас я гораздо увереннее просто потому, что у меня уже есть опыт и я хорошо выступила в одном финале «Большого шлема». В субботу я выложусь по полной и постараюсь играть как можно спокойнее и расслабленнее.

Как будет, так будет. Главное – чтобы я знала, что сделала все возможное.

– Что помогает Арине так доминировать в туре? У нее очень большой отрыв от вас в рейтинге (перед стартом «Ролан Гаррос» – 3820 очков – Спортс’’).

– Конечно, ее мощные удары: она может сделать виннерс практически из любой точки корта. Еще ее настрой: она боец – будет бороться независимо от счета.

Есть много других причин, но ее удары, подача и настрой – три основные.

– Вы не раз играли с Ариной, в том числе в финале US Open (в 2023-м, победила Гауфф – Спортс’’) и недавно на грунте. Что будет главным на этом покрытии и на этом турнире? Насколько важно сосредоточиться на себе, а не на противодействии ее игре?

– Мне нужно проявлять инициативу, играть агрессивно. У нее мощные удары, она с первых мячей будет атаковать. Я должна быть к этому готова и делать все возможное, чтобы этому противостоять.

В каких-то наших матчах были качели, какие-то я выиграла в двух сетах, какие-то – она.

В субботу все может быть. Но очень жду этого матча и рада, что буду играть против первой ракетки мира.

– Что вы помните о предыдущем финале «Большого шлема» против Арины на корте и за его пределами? Как выходили на корт, уходили, как развивались события?

– Если честно, это был один из тех матчей, когда мне казалось, будто я наблюдаю за собой со стороны. Почти ничего не помню. Но помню, что в какой-то момент пробила обводящий кросс с бэкхенда, и это перевернуло ход матча.

Помню, что очень много бегала и боролась за каждое очко. Если честно, в том финале я уже почти не нервничала.

Не знаю, в тот день я проснулась с ощущением, что, что бы ни случилось, я все равно выиграю. Такое бывает нечасто, но в тот день я это ощутила.

Я мало что помню, но точно помню, что до самого матчбола играла, как будто затаив дыхание, – сказала Гауфф на пресс-конференции.