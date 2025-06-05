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Евгений Кафельников: «Если 361-я ракетка мира обыгрывает шестую, она обязательно должна получать дополнительные рейтинговые очки»

Евгений Кафельников предложил давать за победы над топами дополнительные очки.

Кафельникова поддержал тренер Брэд Гилберт.

Такая система существовала в мужском туре с 1973 до 1999-го, а в женском – с 1996 до 2005-го.

На «Ролан Гаррос» 361-я ракетка мира Лоис Буассон обыграла №3 Джессику Пегулу и №6 Мирру Андрееву. По итогам турнира Буассон дебютирует в топ-100.

ЕК: «И снова!!! Я убежден, что если 361-я ракетка мира обыгрывает шестую, он или она обязательно должны получать дополнительные рейтинговые очки!»

БГ: «Согласен на 1000%! Мне нравилась система бонусных очков, особенно на небольших турнирах. Если ты выигрываешь турнир категории 250 или 500 без побед над сильными соперниками, ты не должен получать дополнительные очки. А если выигрываешь такой турнир и побеждаешь, скажем, четырех соперников из топ-20, в том числе двоих из топ-10, то ты должен получать значительно больше очков. То же самое и на «Шлемах».

ЕК: «С учетом того, как сейчас играют Синнер или Соболенко, обыграть их на любом турнире – сложнейшая задача даже для соперников из топ-10! А теперь представьте, что это сделает кто-то из-за пределов топ-50 или топ-100! Что-то здесь неправильно и несправедливо».

БГ: «Если честно, я не понимаю, почему от этой системы так быстро отказались. Я считаю, что ее нужно вернуть хотя бы в пробном режиме».

Сенсация, выбившая Мирру с «Ролан Гаррос» – кто она такая?

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @bgtennisnation
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