Евгений Кафельников: «У Буассон очень хороший форхенд для грунта 👏👏!»
Евгений Кафельников прокомментировал удар справа 361-й ракетки мира Лоис Буассон.
Она играет в четвертьфинале «Ролан Гаррос» против Мирры Андреевой.
«У Лоис Буассон очень хороший форхенд для грунта 👏👏! Не уверен, что он будет так же эффективен на быстром покрытии, но в любом случае 👌», – твитнул экс-первая ракетка мира.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @KYevgeni
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