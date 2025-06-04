Евгений Кафельников: «У Буассон очень хороший форхенд для грунта 👏👏!»

Евгений Кафельников прокомментировал удар справа 361-й ракетки мира Лоис Буассон.

Она играет в четвертьфинале «Ролан Гаррос» против Мирры Андреевой.

«У Лоис Буассон очень хороший форхенд для грунта 👏👏! Не уверен, что он будет так же эффективен на быстром покрытии, но в любом случае 👌», – твитнул экс-первая ракетка мира.