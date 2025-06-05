Эррани и Вавассори выиграли «Ролан Гаррос» в миксте

Сара Эррани и Андреа Вавассори стали чемпионами «Ролан Гаррос» в миксте.

В финале они обыграли Тэйлор Таунсенд и Эвана Кинга – 6:4, 6:2.

Для итальянцев это второй в карьере титул «Большого шлема» в смешанных парах – в прошлом году они взяли титул на US Open.

Отметим, что Эррани остается в сетке парного турнира. Завтра она вместе с Жасмин Паолини сыграет с Миррой Андреевой и Дианой Шнайдер за выход в финал.