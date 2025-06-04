Гауфф о легком отношении Алькараса к теннису: «Беру с него пример и стараюсь чаще улыбаться»

Коко Гауфф призналась, что старается менять свое отношение к теннису.

– Коко, вы смотрели документалку Netflix про Алькараса?

– Нет, документалку не смотрела.

– Но вы наверняка слышали о его философии – что он любит проводить время с друзьями и тусоваться и что это помогает ему добиваться своих целей?

– Да, слышала.

– А как насчет вас? Чувствуете ли вы, что вам тоже нужна такая «обычная» жизнь, чтобы достигать своих целей?

– Да, конечно. Я как раз пытаюсь жить именно так. Раньше я была слишком зациклена на теннисе. Конечно, круто быть на таком фокусе, но по юниорам это было проще: сыграл турнир, потом три недели дома, потом опять турнир и снова отдых. В профессиональном туре все наоборот – постоянно в движении.

Так что да, я беру пример с Карлоса. Я даже говорила ему, что пытаюсь, как он, веселиться на корте и почаще улыбаться. Он меня на это вдохновляет. Ты играешь лучше, когда просто наслаждаешься жизнью. Его философия мне очень нравится, и я стараюсь ей следовать. Правда, вряд ли я буду улыбаться так же часто, как Карлос – он это делает даже после проигрышей или побед. Но иногда я все же стараюсь выдать улыбку.

Обычно на корте я довольно серьезная, но напоминаю себе, что это просто игра, и пытаюсь относиться к ней легче, – сказала Гауфф на пресс-конференции.