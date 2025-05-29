Коко Гауфф: «В 2019-м Алькарас написал мне в директ: «Привет, ты меня помнишь?» А я его не помнила, поэтому не ответила»

Коко Гауфф рассказала, как проигнорировала сообщение от Карлоса Алькараса.

«Я хорошо выступила на «Уимблдоне»-2019, и Алькарас написал мне в директ: «Привет, Коко, ты меня помнишь?» Оказывается, мы в одно и то же время выиграли юниорские Fed Cup и Davis Cup, но я его не помнила, поэтому не ответила.

Где-то через четыре или пять лет он выиграл US Open, и я его с этим поздравила. Но если посмотреть нашу переписку, то там: «Привет, ты меня помнишь?» – и потом я пишу «Поздравляю» (смеется) . Мне было неловко, что я тогда не ответила».