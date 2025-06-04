Ролан Гаррос. Расписание 5 июня. Соболенко и Швентек начнут полуфинал в 16:00 по Москве
«Ролан Гаррос» опубликовал расписание 12-го игрового дня, 5 июня.
Матчи стартуют в 12:00 по московскому времени.
На Корте Филиппа Шатрие план такой:
Тэйлор Таунсенд и Эван Кинг (4) – Сара Эррани и Андреа Вавассори (3);
(не раньше 16:00 мск) Арина Соболенко (1) – Ига Швентек (5);
Лоис Буассон (WC) – Коко Гауфф (2).
Полностью расписание здесь.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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