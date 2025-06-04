Арина Соболенко: «Не думаю, что я когда-то играла с кем-то мощнее меня – в нашем матче с Сереной я не чувствовала, что она била сильнее»

Арина Соболенко рассказала, играла ли когда-то с соперницей мощнее, чем она.

– Приходилось ли вам играть с тем, кто играет в более мощный теннис, чем вы? Заставляло ли это вас менять свою игру? Любой игрок, даже на небольшом отрезке матча. И пугает ли вас вообще мощный теннис? Хотели бы вы играть против игрока, который бьет сильнее вас?

– Не думаю, что я когда-то играла с кем-то мощнее меня. Честно говоря, мне без разницы, что будет делать соперница – стараться переиграть меня по силе ударов или пытаться сменить ритм и заставить меня больше двигаться и бегать.

Думаю, я значительно прибавила в игре за эти годы и готова встречаться с игроками с мощным теннисом. Я готова играть и против того, кто заставит меня бегать и работать, чтобы заработать очко.

Я не переживаю об этом на этой стадии карьеры. Но когда дело касается мощности, я думаю: «Окей, хочешь посмотреть на мощность? Давай я тебе кое-что покажу».

Я всегда воспринимаю это как вызов и думаю: «Ну посмотрим, кто сегодня будет лучше» (улыбается).

– Ваши цитаты «Окей, хочешь посмотреть на мощность? Давай я тебе кое-что покажу» и «Ну посмотрим, кто сегодня будет лучше» напомнили мне о том, что говорила Серена Уильямс после вашего матча в 2021-м.

– Правда?

– На Australian Open (Серена победила 6:4, 2:6, 6:4 – Спортс’‘). Я не знаю, помните ли вы, но она сказала: «Хочешь поиграть мощно? Вперед».

– Мило (улыбается).

– И вы сказали, что не думаете, что играли когда-то с кем-то более мощным, чем вы. Относится ли это к Серене?

– Я думаю, она не была мощнее меня в том матче – физически она была лучше и возвращала больше мячей, чем я. Но я не чувствовала, что она била сильнее, – сказала белоруска на пресс-конференции «Ролан Гаррос».