Швентек четвертый год подряд вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»
Ига Швентек вышла в полуфинал «Ролан Гаррос».
Она обыграла Элину Свитолину – 6:1, 7:5. Во втором сете Швентек ушла со счета 1:3.
Швентек четвертый год подряд стала полуфиналисткой «Ролан Гаррос». Она действующая чемпионка трех последних розыгрышей. На ее счету 26 побед подряд в Париже. Всего у польки 40 побед в 42 матчах на «Ролан Гаррос».
За выход в финал Швентек поборется с Ариной Соболенко.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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