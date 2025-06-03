Швентек четвертый год подряд вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Ига Швентек вышла в полуфинал «Ролан Гаррос».

Она обыграла Элину Свитолину – 6:1, 7:5. Во втором сете Швентек ушла со счета 1:3.

Швентек четвертый год подряд стала полуфиналисткой «Ролан Гаррос ». Она действующая чемпионка трех последних розыгрышей. На ее счету 26 побед подряд в Париже. Всего у польки 40 побед в 42 матчах на «Ролан Гаррос».

За выход в финал Швентек поборется с Ариной Соболенко .