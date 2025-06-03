Дрэйпер о дропшотах Бублика: «Не знаю, сколько их было, но, кажется, он почти не ошибался – все были идеальными»

Джек Дрэйпер прокомментировал поражение от Александра Бублика на «Ролан Гаррос».

Он уступил 62-й ракетке мира 7:5, 3:6, 2:6, 4:6 в матче 1/8 финала.

– Джек, ваш соперник активно использовал укороченные удары. Насколько сложно было понять, что делать, когда он так быстро атаковал?

– Честно, я был в растерянности. Он подавал просто невероятно, идеально попадал в свои точки. А в игре, стоило мне сыграть чуть короче, он сразу делал дропшот. Не знаю, сколько их было, но, кажется, он почти не ошибался – все были идеальными.

Это реально тяжело, потому что ты знаешь, что может прилететь укороченный, но при этом он еще и мощно бьет с форхенда. Просто не понимаешь, как реагировать. Обычно его уровень игры скачет, бывают какие-то хаотичные моменты, но, надо отдать ему должное, сегодня он был полностью сконцентрирован, и его уровень почти не проседал

– Несмотря на то, что Бублик сыграл здорово, чувствуете ли вы, что упустили возможность? Все-таки от пятого сеяного ждут как минимум выхода в четвертьфинал. Так ли вы это оцениваете?

– Конечно, я очень разочарован результатом. Хотя я начал этот грунтовый сезон, ранее почти не побеждая на этом покрытии. Это сидело в голове, но я чувствовал себя уверенно перед турниром, ощущал, что набираю обороты.

Сегодняшнее поражение – это действительно тяжелый удар. Мой путь, хоть я и быстро поднялся в рейтинге в этом году, всегда был непростым. Постоянно были трудности: травмы, неудачи. Этот матч – еще одно испытание. Но я извлеку уроки, стану лучше и использую этот опыт в свою пользу, – сказал Дрэйпер на пресс-конференции.

Бублик – не клоун. Теперь вы убедились?