Кириос пропустит травяной сезон из-за проблем с коленом

Ник Кириос сообщил, что пропустит травяной сезон из-за травмы колена.

«Небольшое обновление: в моем восстановлении произошел небольшой сбой, и, к сожалению, я не успею вернуться к травяному сезону в этом году. Знаю, как сильно вы все ждали моего возвращения на корт, и мне правда очень жаль вас разочаровывать. Но это лишь временная трудность. Я уже работаю над тем, чтобы вернуться еще сильнее. Спасибо вам за вашу поддержку – она для меня все. Скоро увидимся! 💪✨», – написал Кириос.

Добавим, что в этом сезоне австралиец сыграл лишь на четырех турнирах.