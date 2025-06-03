Кириос пропустит травяной сезон из-за проблем с коленом
Ник Кириос сообщил, что пропустит травяной сезон из-за травмы колена.
«Небольшое обновление: в моем восстановлении произошел небольшой сбой, и, к сожалению, я не успею вернуться к травяному сезону в этом году. Знаю, как сильно вы все ждали моего возвращения на корт, и мне правда очень жаль вас разочаровывать. Но это лишь временная трудность. Я уже работаю над тем, чтобы вернуться еще сильнее. Спасибо вам за вашу поддержку – она для меня все. Скоро увидимся! 💪✨», – написал Кириос.
Добавим, что в этом сезоне австралиец сыграл лишь на четырех турнирах.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Кириоса
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости