Зверев вышел в 7-й четвертьфинал «Ролан Гаррос» за 8 лет

Третья ракетка мира Александр Зверев вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

Его соперник Тэллон Грикспор снялся по ходу матча четвертого круга при счете 6:4, 3:0 в пользу Зверева.

Немец стал десятым игроком в Открытой эре, который пять раз подряд вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос». За последние восемь лет он проиграл раньше этой стадии только один раз, в 2020-м.

Его баланс в четвертьфиналах этого турнира вообще – 4:2, с 2021-го – 4:0. В прошлом году он стал финалистом.

Зверев – третий действующий игрок, вышедший в 15 четвертьфиналов турниров «Большого шлема», после Новака Джоковича и Стэна Вавринки.

Теперь за выход в полуфинал Зверев поборется с Джоковичем или Кэмероном Норри.