Томми Пол: «Иногда я думаю о рыбалке, когда играю в теннис. Сейчас в Южной Флориде ловят отличную рыбу, пока меня нет – это немного разбивает мне сердце»

12-я ракетка мира Томми Пол рассказал, что думает о рыбалке во время матчей.

– Я видел, что вам нравится рыбалка. Это помогает вам на корте? Может, приносит спокойствие?

– Меня часто спрашивают о том, как это связано, но я не знаю. Для меня это просто способ отвлечься. Когда я рыбачу, я не думаю о теннисе. А иногда я думаю о рыбалке, когда играю в теннис, но... (смеется) Да, когда я я там, я как будто полностью отключаюсь от своей работы, от тенниса. Я думаю, это очень полезно.

– О чем именно вы думаете, когда на корте у вас появляются мысли о рыбалке?

– О чем угодно. Сейчас как раз лучший сезон для рыбалки в Южной Флориде, и я вижу, как там ловят отличную рыбу, пока меня нет – это немного разбивает мне сердце. Ну хоть кто-то ее ловит – сказал Пол на пресс-конференции после выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос».