Алькарас о том, что сказал судье, что выполнил удар не по правилам: «Я бы чувствовал себя виноватым, если бы промолчал»

Карлос Алькарас рассказал, почему признался судье, что выполнил запрещенный удар.

В матче четвертого круга «Ролан Гаррос» против Бена Шелтона он отбил мяч с лета, но сообщил, что в этот момент не держал ракетку в руке. Это запрещено правилами, и испанец потерял очко.

– Бен думал, что вы выиграли это очко. Судья думал, что вы выиграли очко. Как и все остальные. Почему вы его отдали? И была ли в вас какая-то часть, которая думала о том, чтобы промолчать?

– Должен сказать, я подумал: «Ладно, я могу ничего не говорить». Но я бы чувствовал себя виноватым, если бы так сделал. Просто если я знаю, что не сделал или сделал что-то не так, ошибся или сделал удар не по правилам, то я должен сказать.

Я должен быть честен сам с собой, с Беном, со всеми. Я считаю, что в спорте так и должно быть, нужно быть честным с соперником и с собой. Я сказал, потому что я знал, что это удар не по правилам. Он запрещен, поэтому я об этом сказал.

В начале первого сета у Бена тоже была ситуация – он задел сетку при подаче. Судья на вышке этого не заметил, и он сказал мне: «Мы можем переиграть, если ты хочешь». Так что мы просто друг друга уважаем – думаю, спорт в целом должен быть таким, – рассказал Алькарас на пресс-конференции.