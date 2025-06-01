Алькарас выиграл 100 грунтовых матчей на уровне ATP

Карлос Алькарас стал четвертьфиналистом «Ролан Гаррос».

Действующий чемпион обыграл Бена Шелтона 7:6(8), 6:3, 4:6, 6:4.

Алькарас вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» четвертый год подряд, он не добрался до этой стадии только на дебютном турнире в 2021-м.

Алькарас выиграл 10-й матч подряд. У него 19 побед в 20 матчах этого грунтового сезона, единственное поражение – от Хольгера Руне в финале в Барселоне.

Для Алькараса это 100-я победа на грунте на уровне ATP, на это у него ушло 119 матчей. Из игроков, которые начали карьеру в Открытую эру, только Рафаэль Надаль справился быстрее – за 112 матчей.

Теперь он поборется с Томми Полом. Испанце ведет в личных встречах 4:2, он же выиграл единственный матч на грунте – в прошлом году на Олимпиаде.