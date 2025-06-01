Швентек пятой в Открытой эре выиграла на «Ролан Гаррос» 25 матчей подряд
Ига Швентек вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос».
Полька – чемпионка трех предыдущих лет. Таким образом, она выиграла на «Ролан Гаррос» 25 матчей подряд.
Она пятая в Открытой эре с таким достижением. До нее такие победные серии были у Моники Селеш (25 побед, 1990-1996), Бьорна Борга (28, 1978-1981), Крис Эверт (29, 1974-1981) и Рафаэля Надаля (39, 2010-2015).
Также Швентек первой в XXI веке вышла в шесть полуфиналов «Ролан Гаррос» подряд. До нее такая серия была у Аранты Санчес-Викарио, которая с 1991 по 2000-й вышла в 10 четвертьфиналов.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @OptaAce
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