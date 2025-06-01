Швентек пятой в Открытой эре выиграла на «Ролан Гаррос» 25 матчей подряд

Ига Швентек вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

Полька – чемпионка трех предыдущих лет. Таким образом, она выиграла на «Ролан Гаррос » 25 матчей подряд.

Она пятая в Открытой эре с таким достижением. До нее такие победные серии были у Моники Селеш (25 побед, 1990-1996), Бьорна Борга (28, 1978-1981), Крис Эверт (29, 1974-1981) и Рафаэля Надаля (39, 2010-2015).

Также Швентек первой в XXI веке вышла в шесть полуфиналов «Ролан Гаррос» подряд. До нее такая серия была у Аранты Санчес-Викарио , которая с 1991 по 2000-й вышла в 10 четвертьфиналов.