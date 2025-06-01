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Ролан Гаррос. Расписание 2 июня. Андреева и Касаткина сыграют первым запуском, Рублев и Синнер – последним

«Ролан Гаррос» опубликовал расписание на девятый игровой день, 2 июня.

Матчи стартуют в 12:00 по московскому времени.

На Корте Филиппа Шатрие запланированы следующие матчи:

На Корте Сюзан Ленглен план такой:

Полностью расписание здесь.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoКоко Гауфф
logoЕкатерина Александрова
logoНовак Джокович
logoАндрей Рублев
logoДжессика Пегула
logoКэмерон Норри
logoДарья Касаткина
logoМирра Андреева
logoАлександр Зверев
logoЯнник Синнер
logoЕлена Рыбакина
logoТэллон Грикспор
logoATP
logoХейли Батист
logoРолан Гаррос
logoWTA
logoАлександр Бублик
logoДжек Дрэйпер
logoМэдисон Киз
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