Ролан Гаррос. Расписание 2 июня. Андреева и Касаткина сыграют первым запуском, Рублев и Синнер – последним
«Ролан Гаррос» опубликовал расписание на девятый игровой день, 2 июня.
Матчи стартуют в 12:00 по московскому времени.
На Корте Филиппа Шатрие запланированы следующие матчи:
Екатерина Александрова (20) – Коко Гауфф (2);
Луа Буассон (WC) – Джессика Пегула (3);
Кэмерон Норри – Новак Джокович (6);
не раньше 21:15 – Андрей Рублев (17) – Янник Синнер (1).
На Корте Сюзан Ленглен план такой:
Мирра Андреева (6) – Дарья Касаткина (17);
Александр Зверев (3) – Тэллон Грикспор;
Мэдисон Киз (7) – Хейли Батист;
Александр Бублик – Джек Дрэйпер (5).
Полностью расписание здесь.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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